Жителя Башкирии отправили в колонию за нападение на полицейского

Бирский межрайонный суд признал местного жителя виновным в применении насилия к сотруднику полиции (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и приговорил к двум годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в июле этого года участковый прибыл в дом по Зеленой улице в селе Мишкино для проверки сообщения о конфликте между экс-супругами. Во время выяснения обстоятельств подсудимый взял некий «элемент декора из дуба» и попытался ударить им полицейского. Сотрудник полиции применил спецсредства.

Майя Иванова