Саратовских чиновников переведут на отечественное ПО к 2030 году

Власти Саратовской области переходят на российское программное обеспечение в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщила первый заместитель министра цифрового развития и связи региона Анастасия Черепанова.

По словам чиновницы, основной задачей является замена зарубежного ПО на отечественные аналоги, включая операционные системы и офисные пакеты. В настоящее время ведомство отслеживает оснащение рабочих мест российскими программами.

По данным министерства, на данный момент 87% компонентов информационных систем региона используют отечественное программное обеспечение. Оставшиеся 17% планируется заменить к 2030 году. Переход осуществляется постепенно, так как многие государственные служащие уже имеют опыт работы с российскими программами.

В некоторых сферах, таких как справочно-правовые системы, системы электронного документооборота и антивирусная защита, переход на отечественное ПО уже завершен. В настоящее время около 60% рабочих мест в органах исполнительной власти используют российские программы, — отметила Анастасия Черепанова.

Никита Маркелов