Глава РСПП сравнил «схему Долиной» с оспариванием сделок приватизации

Споры вокруг сделок по недвижимости и оспаривание сделок приватизации перекликаются, заявил «Ведомостям» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, связанные со «схемой Долиной» инциденты говорят о необходимости проработать процедуры для защиты добросовестных покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Александр Шохин

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру Полине Лурье, сделка обошлась в 112 млн руб. После певица заявила, что совершила фиктивную продажу под влиянием мошенников и что отдала деньги им. Суд вернул певице право собственности на квартиру. Госпожа Лурье лишилась жилья и не добилась возврата денег. Подобные споры в СМИ и соцсетях начали называть «эффектом Долиной» или «схемой Долиной»: суды аннулируют сделки и возвращают недвижимость продавцу, который заявил, что действовал под давлением мошенников.

«Уже есть много случаев, когда добросовестный покупатель лишается и денег, и квартиры. И то же самое с имуществом бизнеса, когда тоже добросовестный покупатель приобретает его, не зная, что там могли быть в том числе и коррупционные схемы»,— сказал господин Шохин. По его мнению, для защиты покупателя необходимо четко определить его права, чтобы он не отвечал за ошибки органов власти или за взаимоотношения мошенников и продавца.

Поправки Александр Шохин призвал внести в закон о приватизации. В начале ноября свои предложения по поправкам в закон направили РСПП, Торгово-промышленная палата (ТПП) и «Опора России». Бизнес-объединения предлагали закрепить соблюдение сроков исковой давности и порядок их исчисления при оспаривании приватизационных сделок. Законопроект позволит «обеспечить баланс между публичными интересами государства и защитой прав добросовестных приобретателей имущества».