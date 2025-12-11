В Прикамье создано речное пароходство

В Пермском крае создано АО «Пермское речное пароходство» (ПРП). Соответствующая запись внесена в реестр юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Фото: пресс-служба краевого правительства, Коммерсантъ

Постановление о создании компании было подписано губернатором Дмитрием Махониным 13 ноября 2025 года. Как указано в документе, общество будет создано совместно с Корпорацией развития Пермского края (КРПК). Уставный капитал пароходства — 15,6 млн руб. Доля участия региона в уставном капитале составит 99%, доля участия КРПК — 1%. Доля региона в размере 15,5 млн руб. будет внесена средствами бюджета.

Уполномоченным исполнительным органом, осуществляющим от имени региона права акционера, определено краевое министерство транспорта. Осуществить необходимые организационные мероприятия и юридические действия, связанные с созданием нового общества, необходимо не позднее трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

В краевом минтрансе пояснили, что у предприятия будет два вида деятельности — пассажирский и грузовой водный транспорт. Уже в навигацию 2026 года Пермское речное пароходство начнет осуществлять перевозки по маршруту Пермь — Усть-Качка, по которому будет курсировать новый скоростной катер «Колва». Это так называемый пилотный проект водного такси. Помимо работы маршрутов предприятие займется обслуживанием и содержанием в Прикамье причальной инфраструктуры.

В собственность пароходства передадут и краевой флот: катер «Колва», а также два «Метеора» и «Восход», находящиеся сейчас на восстановлении.