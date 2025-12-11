Жительницу Кургана оштрафовали за публичное оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал жительницу Кургана виновной в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). в качестве наказания ее оштрафовали на 350 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Суд установил, что горожанка размещала в telegram-каналах и социальных сетях множество комментариев с обсуждением специальной военной операции на Украине. В текстах она призывала к терактам и оправдывала их.

Фигурантке также запретили администрировать сайты в течении двух лет шести месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Виталина Ярховска