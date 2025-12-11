Шойгу поблагодарил Лаос за реабилитацию раненых бойцов СВО

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 11 декабря во Вьентьяне встретился с заместителем премьер-министра, министром общественной безопасности Лаоса Вилаем Лакхамфонгом. В ходе консультаций он поблагодарил своего лаосского визави за «неизменное проявление Лаосом солидарности с Россией по принципиальным международным вопросам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу и Вилай Лакхамфонг

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Шойгу и Вилай Лакхамфонг

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Вы демонстрируете взвешенную и рациональную позицию в отношении украинского кризиса, понимание коренных причин СВО»,— заявил Сергей Шойгу.

По его словам, особое значение для России имеет «поистине братская помощь Лаоса в реабилитации раненых российских бойцов». «Лечебно-санаторные учреждения вашей страны на безвозмездной основе принимают российских военнослужащих. Признательны вам за это»,— отметил секретарь Совбеза РФ.

Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Лаосскую Народно-Демократическую Республику с рабочим визитом 10 декабря. Во Вьентьяне у него запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством страны, главами силовых структур.

Елена Черненко, Вьентьян