Не состоялся третий аукцион на ремонт моста Новокузнецка из-за отсутствия заявок

В Новокузнецке не состоялись три аукциона на выполнение капитального ремонта автомобильного моста через Томь в Заводском районе. Согласно информации на сайте госзакупок от 10 декабря, на участие в конкурсе не поступило заявок. Начальная цена контракта составляла 409,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки, определение поставщика признается несостоявшимся», — говорится в протоколе подведения итогов.

Аукцион был объявлен 2 декабря, итоги планировалось подвести 10 декабря. 4 декабря в адрес УФАС по Кемеровской области поступила жалоба подрядчика ООО «Мостострой-Омск» на проведение данного конкурса. По мнению компании, к участникам закупки неправомерно установлены дополнительные требования. «Считаем, что мост представляет собой самостоятельный объект капитального строительства - искусственное дорожное мостовое сооружение, а в связи с тем, что по данному контракту будет проводиться реконструкция искусственного дорожного сооружения (моста), которое является линейным объектом, заказчиком в извещении должно быть установлено: работы по строительству, реконструкции линейного объекта, за исключением работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги, а не работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильной дороги», — указано в жалобе.

Кроме того, подрядчик обращает внимание на НДС, который заложен в стоимость контракта: сейчас он указан в размере 20%. Однако все работы будут происходить после 1 января 2026 года, когда НДС будет составлять 22%. Это, по мнению компании, необходимо учесть и внести в стоимость контракта.

В конце ноября 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%.

Два предыдущих аукциона на капремонт моста в Новокузнецке не состоялись также из-за отсутствия заявок на участие. По условиям аукциона подрядчик должен отремонтировать 486,4 погонного метра конструкции, в том числе лестничные спуски, обустроить тротуары и обновить дорожное полотно. Работы необходимо завершить до 10 октября 2027 года.

Лолита Белова