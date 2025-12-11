Во всех больницах и поликлиниках Челябинской области ввели карантин по гриппу

В медицинских учреждениях Челябинской области ввели карантин по гриппу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора.

Ограничения вводятся из-за роста заболеваемости ОРВИ и распространения вирусов гриппа. Карантин также введен в организациях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан, а также в домах по уходу за престарелыми и инвалидами. В школах поручено приостанавливать учебный процесс либо вводить дистанционный формат обучения, если в классе по причине ОРВИ отсутствуют 20% учащихся.

Накануне в ведомстве сообщили, что в области отмечен подъем заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю зарегистрировано 100,9 случая на 10 тыс. населения области. По состоянию на 4 декабря прививки против гриппа получили более 1,7 млн южноуральцев, в том числе более 487 тыс. детей, сообщили в ведомстве.