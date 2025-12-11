В Оренбуржье чиновника обвинили в хищении шпал для трамвайных путей

В Новотроицком городском суде рассмотрят дело чиновника, обвиняемого в краже шпал. Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении начальника отдела ЖКХ администрации, которому вменяется кража в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает контрольный орган.

По версии следствия, с декабря 2024 по март 2025 года обвиняемый, используя служебную технику, похитил 172 шпалы, принадлежащие строительной организации, которая проводила капитальный ремонт трамвайных путей.

Похищенное имущество было обнаружено на территории частного участка обвиняемого. Сумма причиненного ущерба превысила 420 тыс. руб.

Георгий Портнов