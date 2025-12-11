Ярославский аэропорт возобновил работу
В ярославском аэропорту утром 11 декабря сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в 8:12.
Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов»,— написал господин Кореняко.
О беспилотной опасности в регионе объявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев 11 декабря в 00:23. В это же время в ярославском аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.