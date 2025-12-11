Омская пенсионерка украла 1400 лотерейных билетов, рассчитывая сорвать куш

77-летняя омская пенсионерка подозревается в краже 1400 лотерейных билетов на сумму свыше 330 тыс. руб. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации ведомства, пенсионерка за полтора года работы продавцом похитила 1400 лотерейных билетов стоимостью от 30 до 1 тыс. руб. Женщина стирала защитный слой и в случае выигрыша тратила полученные деньги на новые билеты, мечтая сорвать куш. Ее максимальный выигрыш составил около 2 тыс. руб.

Владелец ларька провел ревизию и обнаружил недостачу билетов на 336 тыс. руб. Продавец обещала возместить ущерб, а затем уволилась, прекратив всякое общение с работодателем. После этого он обратился в полицию.

Илья Николаев