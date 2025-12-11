В Кургане сотового оператора оштрафовали за незаконную СМС-рекламу

Курганское УФАС России оштрафовало ПАО «МТС» за распространение несанкционированной рекламы с помощью СМС-сообщений. Компания воспользовалась льготным периодом и оплатила половину суммы — 250 тыс. руб., сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

На организацию пожаловался местный житель. Согласно заявлению гражданина, многократно на его номер приходили рекламные сообщения без предварительного согласия. Выяснилось, что рассылку производит сервис «МТС Маркетолог». Компания утверждала, что получила согласие пользователей на распространение рекламы при заключении договора. Но комиссия ведомства установила отсутствие четкого и осознанного разрешения абонента на рассылку.

Административное расследование выявило неоднократные случаи аналогичных нарушений со стороны организации. По этой причине антимонопольный орган назначил административный штраф в размере 500 тыс. руб. Воспользовавшись льготным периодом выплаты штрафа, ПАО «МТС» перечислило половину суммы.

Виталина Ярховска