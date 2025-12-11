Самарская область вошла в топ-10 регионов РФ по числу европротоколов при ДТП

Самарская область попала в список десяти регионов России, лидирующих по числу заявлений, поданных страховым компаниям на урегулирование после оформления ДТП по европротоколу (более 20,9 тыс.; 51,8%). Данные предоставлены по итогам десяти месяцев 2025 года. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На первом месте в рейтинге находится Москва (60,9 тыс. заявлений), затем идут Московская область (39,3 тыс.), Новосибирская область (31,9 тыс.), Приморский край (26,4 тыс.), Челябинская область (23,2 тыс.), Башкортостан (22,9 тыс.) и Санкт-Петербург (21,5 тыс.). Закрывают список Самарская, Свердловская область (20 тыс.) и Татарстан (18,4 тыс.).

Наименьшее количество заявлений по европротоколу зафиксировано в Чукотском (125 штук) и Ненецком автономных округах (67). Всего за десять месяцев 2025 года количество заявлений по европротоколу в РФ достигло 713,3 тыс., что составляет 41,2% от общего числа заявлений по ОСАГО. Этот показатель вырос на 1,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Георгий Портнов