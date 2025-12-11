В Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Об этом в 01:43 сообщило МЧС России в официальном приложении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане шесть часов действует режим беспилотной опасности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане шесть часов действует режим беспилотной опасности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим „беспилотной опасности“», — говорится в сообщении.

О закрытии аэропортов республики не сообщалось. Последний раз режим беспилотной опасности объявляли во вторник, 9 июня.

Анна Кайдалова