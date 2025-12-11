В Татарстане шесть часов действует режим беспилотной опасности
В Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Об этом в 01:43 сообщило МЧС России в официальном приложении ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим „беспилотной опасности“», — говорится в сообщении.
О закрытии аэропортов республики не сообщалось. Последний раз режим беспилотной опасности объявляли во вторник, 9 июня.