В Ижевске ликвидирован наркопритон по улице Сабурова

В Ижевске ликвидировали наркопритон в квартире на ул. Сабурова, сообщает пресс-служба регионального МВД. Полицейские задержали 37-летнюю хозяйку, ранее судимую, которая предоставляла жилье знакомым для совместного употребления наркотиков.

В ходе обыска полицейские обнаружили предметы, предназначенные для употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Подозреваемой грозит до четырех лет лишения свободы.