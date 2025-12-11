ВТБ: более 10 компаний готовятся выйти на IPO

Сейчас более 10 эмитентов готовятся к размещению, ждут благоприятных рыночных условий. Спрос со стороны компаний на выход на рынок акций довольно высокий. Об этом заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на 16-м Инвестиционном форуме «Россия зовет!».

По его словам, за последние пять лет доля инвестиционных продуктов в структуре финансовых активов населения РФ выросла с 13,5% до 17%. Доля вложений в фондовый рынок составляет 12%. По мере роста доходов населения, повышения финансовой грамотности и понимания тех преимуществ, которые несут долгосрочные инвестиции, эта цифра будет расти.

Он подчеркнул, что сейчас частные инвесторы являются ключевым драйвером развития рынка, однако ВТБ ожидает и усиления роли институциональных игроков, включая зарубежных.

«При улучшении геополитической ситуации первой волной спроса могут стать инвесторы из дружественных регионов, уже имеющие тесные экономические связи с Россией. Прежде всего это Ближний Восток, где суверенные фонды и крупные частные инвесторы традиционно интересуются дивидендными, сырьевыми и инфраструктурными историями», — отметил Виталий Сергейчук.

По мнению ВТБ, иностранные инвесторы прежде всего ориентируются на качество инфраструктуры и предсказуемость правил игры.

Виталий Сергейчук подчеркнул, что возвращение институциональных инвесторов способно существенно укрепить рынок: «Возврат иностранных институциональных инвесторов увеличит глубину спроса и ликвидность на российском рынке акций, а также обеспечит возможность более качественно абсорбировать шоки ценовых амплитуд. Со временем эти факторы должны снизить премию за риск, выровнять мультипликаторы российских акций до конкурентных уровней и, таким образом, поддержать рост капитализации компаний».

Для эмитентов это возможность доступа к более крупным и длинным «чекам», проведения сделок большего объема и получения профессиональной обратной связи по стратегии и корпоративному управлению.

Присутствие институциональных инвесторов в IPO и на вторичном рынке позволяет компаниям получать взвешенную обратную связь по оценке бизнеса и параметрам сделки. Крупные и долгосрочные заявки таких инвесторов формируют «якорный» спрос и поддерживают котировки после размещения».