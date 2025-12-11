Осужденному за изнасилования и убийство в Приангарье смягчили срок

В Иркутской области суд пересмотрел дело Алексея Торопа, бывшего члена областной коллегии адвокатов. Наказание за совершенные им 14 эпизодов получения сексуальных услуг несовершеннолетних и одно убийство, сопряженное с изнасилованием, смягчено с 22 до 20 лет колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Тороп

Фото: Архив Алексея Торопа Алексей Тороп

Фото: Архив Алексея Торопа

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР, первый приговор был вынесен в ноябре 2023 года. После этого в апреле 2024 года судебной коллегией по уголовным делам апелляционного суда уголовное дело было передано на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства.

Следствием и судом установлено, что в марте 2007 года в поселке Балаганск Иркутской области было совершено изнасилование и убийство 15-летней девочки. В начале 2020 года установлена личность подозреваемого, его задержали. Во время следствия удалось собрать доказательства причастности мужчины к совершению преступлений сексуального характера в Балаганске в 2007 году и в период с 2018 по 2020 годы.

Влад Никифоров