В соцучреждениях Челябинской области ввели карантин по гриппу

В медицинских организациях Челябинской области для предупреждения распространения болезни объявлен карантин по гриппу. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

Карантин с 10 декабря также введен в интернатах, домах престарелых и пансионатах, где люди пребывают постоянно. Министерству здравоохранения области, руководству больниц и организаций социальной защиты населения необходимо соблюдать комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими инфекциями.

Кроме того, в школах будет вводиться карантин минимум на неделю, если 20% детей из класса или всего образовательного учреждения заболели ОРВИ, ковидом или гриппом.

Виталина Ярховска