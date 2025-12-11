В Иркутской области задержан подозреваемый в поджоге подстанции

Полиция и ФСБ задержали 22-летнего жителя Иркутской области по делу о поджоге трансформаторной подстанции. Его обвинили в теракте.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, инцидент произошел в микрорайоне Юбилейный. В результате поджога были обесточены 17 многоквартирных домов и два социальных объекта.

После анализа записей с камер видеонаблюдения подозреваемого задержали в течение нескольких часов. По данным следствия, молодой человек совершил поджог по указанию телефонных мошенников. Свои действия он фиксировал на видео.

Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК). Суд отправил мужчину под арест.