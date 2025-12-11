США за год покинуло 2,5 млн нелегальных мигрантов

Министерство внутренней безопасности США опубликовало отчет, в соответствии с которым с января 2025 года из страны были принудительно высланы 605 тыс. нелегальных мигрантов, еще 1,9 млн человек покинули страну добровольно. Отмечается, что приоритетное внимание уделяется высылке самых опасных людей, совершивших тяжкие преступления.

«Нелегальные мигранты слышат наш призыв уезжать сейчас. Они знают, что, если они этого не сделают, мы их найдем, арестуем, и они никогда не вернутся»,— указано в сообщении министерства.

Публикуется также призыв к мигрантам добровольно воспользоваться специальным приложением, которое гарантирует бесплатный перелет домой и оказание помощи в размере $1 тыс.

Влад Никифоров