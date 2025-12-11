«Ведомости»: правительство ответило на вопросы депутатов о пальмовом масле

Правительство России ответило на октябрьское постановление Госдумы по ограничению использования пальмового масла в пищевых продуктах. В документе, с которым ознакомились «Ведомости», указано, что законодательство обеспечивает поступление на рынок пальмового масла, безопасного для взрослых и детей.

В качестве подтверждения правительство приводит отчет Европейского общества детской гастроэнтерологии от 2019 года и обзор Всемирной организации здравоохранения от февраля 2024 года, в которых не обнаружено доказательных данных о вреде пальмового масла для детей по сравнению с другими жирами.

Депутаты Госдумы просили правительство рассмотреть меры по усилению контроля за ввозом и маркировкой продукции с пальмовым маслом, а также оценить возможность повышения ввозных пошлин и введения акцизов на него.

Правительство отметило, что вопрос акцизов и повышения пошлин требует дополнительного анализа и, в случае пошлин, длительного согласования на уровне Евразийской экономической комиссии. В качестве альтернативной меры указано повышение с 2026 года ставки НДС до 22% для молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира.