Директора соликамского филиала интерната для престарелых оштрафовали за кражу денег умерших пациентов

Соликамский суд вынес приговор бывшему директору местного филиала краевого интерната для инвалидов и престарелых, обвиняемого в хищении денег с банковских карт трех умерших пациентов. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Как установило следствие, в конце 2022 года директор завладел банковскими картами трех умерших пациентов, не имевших наследников, и снял с них 330 тыс. руб. пенсионных начислений, которые по закону должны быть переданы в государственную собственность. На допросе обвиняемый заявил, что потратил похищенные средства на улучшение материально-технической базы учреждения, однако не смог предоставить конкретных сведений о приобретенном имуществе.

Суд признал бывшего директора виновным в краже и назначил наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. руб. в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.