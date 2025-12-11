Число выданных потребкредитов в Челябинской области сократилось на 14%

В ноябре 2025 года жителям Челябинской области выдали 33,8 тыс. потребительских кредитов. Это на 14,4% меньше, чем в октябре, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам одобрили 1,4 млн займов в прошлом месяце. Показатель упал на 14,7% к октябрю. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребительских кредитов зафиксирована в Республике Саха (-17,2%), Приморском крае (-16,2%), Свердловской (-16%), Волгоградской (-15,6%) и Оренбургской (-15,4%) областях. При этом больше всего займов одобрили в Москве (92,4 тыс. ед.), Московской области (85 тыс.), Краснодарском крае (58 тыс.), а также в Тюменской с ХМАО и ЯНАО (52,2 тыс.) и Свердловской (48,3 тыс.) областях.

Виталина Ярховска