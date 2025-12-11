Двое россиян арестованы в Таиланде по подозрению в торговле наркотиками

Тайская полиция арестовала двоих россиян по подозрению в организации сети распространения наркотиков в центре Бангкока, сообщает местный портал Khaosod. В публикации указано, что 34-летний Иван и 35-летний Марк использовали искусственный интеллект (ИИ) и QR-коды.

Фигуранты разместили стикеры с QR-кодами на русском языке в нескольких районах города. Через них Марк и Иван, по версии тайской полиции, направляли потенциальных покупателей на управляемый ИИ Telegram-канал. Бот обрабатывал платежи в криптовалюте в режиме реального времени и, как только средства были подтверждены, отправлял координаты и фотографии мест хранения наркотиков. Они были расположены в разных частях Таиланда, а сам поиск имитировал охоту за сокровищами.

Правоохранители изъяли у арестованных россиян 200 тыс. бат (почти $6,3 тыс.) наличными, серый фургон, несколько ноутбуков, банковские книжки, а также более 40 пакетов с бутонами каннабиса, 25 банок смолы каннабиса, семена каннабиса.

Ивану предъявлено обвинение в незаконной рекламе контролируемых наркотиков и хранении наркотиков «категории 5», включая экстракты каннабиса. Марку инкриминируется незаконное хранение наркотиков «категории 5» и просрочка визы.

Марк признает вину только в истечении сроков визы. Он говорил полиции, что имеет медицинское разрешение на употребление каннабиса и имеет лицензию на его продажу. Иван все обвинения отрицает.

Эрнест Филипповский