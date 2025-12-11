Движение по участку Большого проспекта В. О. ограничат с 12 декабря

С 12 декабря будет ограничено движение по Большому проспекту В. О. от 26-й и 27-й линий В.О. до Косой линии В.О. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Движение будет затруднено до 7 января 2026 года. Ограничения связаны с прокладкой инженерных сетей.

Гати советует водителям объезжать участок по маршруту: Косая линия, 24-25-я линии В.О., Масляный канал, 22-23-я линии В.О., набережная Лейтенанта Шмидта, 20-21-я линии В.О., Большой проспект В.О., Детская улица, Средний проспект В.О.

Артемий Чулков