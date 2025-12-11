Ростовские власти выявили нарушения торговых правил на восьми объектах

В Ростове-на-Дону прошел очередной рейд по пресечению незаконной торговли. Об этом сообщила руководитель регионального департамента потребительского рынка Ирина Гелас.

По информации госпожи Гелас, в мероприятии приняли участие сотрудники департамента потребительского рынка, административной инспекции, ГУ МВД России, ФССП и МИ ФНС по Ростовской области, а также управления торговли и бытового обслуживания города.

Нарушения при ведении торговой деятельности зафиксированы на ул. Зорге и пр. Коммунистическом.

«По итогам проверки составлено восемь протоколов: четыре — по ст. 5.1 нарушение правил благоустройства территорий) и четыре — ст. 8.2 (нарушение правил организации торговли) Закона Ростовской области от 7 мая 2014 года № 145-ЗС «Об административных правонарушениях»,— пояснила чиновница.

Валентина Любашенко