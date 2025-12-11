В Новосибирске кружатся диски

Производство виниловых пластинок полного цикла мощностью до 120 тыс. единиц в год запущено в Новосибирске. В реализацию проекта инвестор вложил около 160 млн руб. собственных средств, которые пошли на покупку импортного оборудования и помещения. Сырье предприятие поставляет из Италии, а технологию использует отечественную. В течение пяти лет компания планирует занять до 50% российского рынка производства пластинок, объем продаж на котором оценивается как минимум в 600 тыс. штук в год. Эксперты полагают, что планы производителя достижимы, однако предупреждают, что для гарантированного успеха предприятию необходима грамотная бизнес-стратегия и готовность вовлекать в сотрудничество представителей музыкальной индустрии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Производители пластинок почувствовали рост спроса российских меломанов на винил

В Новосибирске запущено производство виниловых пластинок полного цикла. АО «Новосибирский завод грампластинок» принадлежит старейшему в России музыкальному лейблу «Мелодия» (московское АО «Фирма Мелодия»). В производственном цехе площадью 600 кв. м, который находится в черте города, в настоящее время работают семь человек. Мощность производства на первом этапе — около 120 тыс. пластинок в год с возможностью последующего увеличения. Совокупные инвестиции в проект составили около 160 млн руб., на которые приобретено помещение, сырье и оборудование.

Как сообщил «Ъ-Сибирь» операционный директор завода Роман Абрамов, решение об открытии производственной линии принято в связи с увеличением потребительского спроса на пластинки. «Драйвером рынка в последние годы стало увеличение числа любителей винила и растущий рынок качественного оборудования для воспроизведения пластинок. Нам в довольно короткий срок удалось организовать производство с нуля, которое сегодня успешно функционирует»,— рассказал он. Производственный станок для завода импортирован из Гонконга, основными странами-поставщиками оборудования стали Швеция и Швейцария. Сырье для пластинок поставлено из Италии, а технология используется отечественная.

«В советское время виниловая масса производилась в СССР и у меломанов иногда были нарекания к ее качеству. Сейчас мы выбрали лучшую массу — итальянскую, она бесшумная, оптимальная для звукозаписи. В планах закупить цветную виниловую массу. Тогда можно будет экспериментировать с цветными изданиями»,— рассказала первый заместитель гендиректора «Мелодия» Карина Абрамян.

Завод планирует выпуск композиций как из каталога «Мелодии», так и по заказам музыкантов, лейблов, агентств и др. Первой пластинкой нового производства стала «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем» 1980-х годов, разработанная врачами ялтинского санатория. В партию также вошел релиз «По волне моей памяти» Давида Тухманова, альбом «Disco Alliance» латвийской группы «Zodiac» и альбом ВИА «Дос-Мукасан».

Запуск собственного предприятия позволит в течение пяти лет занять 30—50% рынка виниловых пластинок в России, после чего в планах производителя — приступить к экспортным поставкам, рассказали в компании.

Руководитель отдела продаж екатеринбургского производителя виниловых пластинок ООО «М9» (Muzilla Production) Александр Балакин считает, что планы предприятия вполне реализуемы — ежегодный прирост спроса на внутреннем рынке он оценивает в пределах 20%. «Спрос растет, пластинки заказывают не только фанаты винила, но и молодые исполнители, а также обычные потребители и организации в качестве мерча или подарка. На сегодняшний день мощность нашего производства составляет около 50 тыс. пластинок в месяц»,— прокомментировал он.

Крупнейший в России завод по производству виниловых пластинок «Ультра продакшн» (входит в ЗАО «Мультимедиа Холдинг») загружен заказами от отечественных исполнителей на два-три года вперед, утверждает источник «Ъ» на музыкальном рынке.

Объем ежегодных продаж в России виниловых пластинок отечественного и зарубежного производства собеседники «Ъ» на музыкальном рынке оценивают от 600 тыс. до 1,3 млн в год. «Для нас основными поставщиками продукции были партнеры в Австрии, Англии и два российских дистрибутора, привозившие партии транзитом через другие страны»,— говорит представитель одного из магазинов по продаже виниловых пластинок. Из Австрии товары отправлялись посылками через Берлин, приходили за восемь дней, уточняет он.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает своевременный запуск производства виниловых пластинок в Новосибирске. По его словам, спрос на винил в России в последние годы растет двузначными темпами, а производственных мощностей недостаточно, в то время как зарубежная продукция дорожает, несмотря на укрепление рубля.

«До недавнего времени в России фактически работал один завод полного цикла “Ультра продакшн” мощностью около 200 тыс. штук. С учетом Muzilla Production под Екатеринбургом и завода “Мелодия” в Новосибирске появляется возможность обеспечить до 50% внутреннего рынка»,— прогнозирует эксперт.

По его оценке, в 2025 году спрос на виниловые пластинки в России превысит 1 млн единиц, а с учетом закупок в трансграничной торговле — 1,2 млн единиц.

В числе рисков проекта управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова называет зависимость от импортного оборудования и сырья — в случае каких-либо трудностей с проведением платежей ввиду ужесточения санкционного режима, предприятие рискует остаться без поставок и комплектующих. «Также стоит ожидать усиления конкуренции со стороны других производителей или импорта, который традиционно высок для этой категории продукции. Для предприятия важна грамотная бизнес-стратегия, понимание своей целевой аудитории и готовность вовлекать в сотрудничество представителей музыкальной индустрии»,— считает эксперт.

Лолита Белова