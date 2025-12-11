Вучич: Сербия твердо привержена членству в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что стратегическая цель его страны остается прежней — получение членства в Евросоюзе. Публикацию об этом он разместил в социальных сетях по итогам встречи в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Вучич назвал «большой честью» прошедшую встречу и переговоры «о ключевых вопросах двусторонних отношений и европейском пути». Главным внешнеполитическим ориентиром для Белграда остается Евросоюз, а Сербия остается надежным и ответственным партнером ЕС, добавил он.

Президент также поблагодарил госпожу фон дер Ляйен и господина Кошту «за искреннюю поддержку нашей страны, европейского пути, а также нашей реформаторской и развивающей повестки». По его словам, на встречах обсуждались реформы и обязательства, стоящие перед Сербией, а также «возможности для ускорения европейского пути».

Влад Никифоров