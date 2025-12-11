Гросси указал причины не называть ответственных за удары по ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью «РИА Новости» объяснил, почему организация не называет виновных в ударах по Запорожской АЭС. Ему известно, что Россия и Украина критикуют его за то, что он не указывает ответственных за атаки.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Гросси, МАГАТЭ не всегда имеет возможность быстро провести независимую инспекцию на месте после таких инцидентов. Часто соображения безопасности не позволяют экспертам агентства выехать на место происшествия сразу, а осмотр обломков спустя 24–30 часов с точки зрения судебно-криминалистической экспертизы уже не гарантирует достоверность вещественных доказательств, так как их могли изменить или переместить. Рафаэль Гросси заверил, что назвал бы ответственных, если бы у организации была возможность полностью независимой инспекции.

ЗАЭС, расположенная у города Энергодар на левом берегу Днепра, является крупнейшей по числу блоков и установленной мощности в Европе. С сентября 2022 года генерация на энергоблоках остановлена, а все шесть блоков находятся в режиме «холодного останова» с апреля 2024 года.