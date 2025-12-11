«Зумер» стало словом года по версии «Грамота.ру»

Победителем ежегодной акции «Слово года» от «Грамота.ру» стало слово «зумер». В экспертном голосовании участвовали 469 филологов из 23 российских организаций.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Грамота.ру», слово «зумер» поддержали 42% участников. Второе место заняло «выгорание» (38%), третье — «ред-флаг» (37%). Организаторы акции отмечают, что выбор отражает не только популярность термина, но и общественную рефлексию о поколении, родившемся в 2000-х годах.

Отбор слова года на портале проходит в несколько этапов. Сначала собираются слова, не имеющие толкования в словарях, но активно используемые в течение года. Затем они оцениваются по 11 параметрам, включая динамику употребления и частоту запросов на самом портале. Все слова из шорт-листа получат подробное лингвистическое описание и будут добавлены в цифровой словарь «Лексикон».