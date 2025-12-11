Coca-Cola в 2026 году сменит генерального директора

Генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси уходит в отставку. В конце марта 2026 года его заменит вице-президент и операционный директор компании Энрике Браун.

Как указано в пресс-релизе The Coca-Cola Company, после девяти лет руководства компанией господин Куинси перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. 60-летний Джеймс Куинси возглавляет Coca-Cola с 2017 года.

Совет директоров планирует официально утвердить кандидатуру Энрике Брауна на ежегодном собрании акционеров в 2026 году. Господин Браун работает в Coca-Cola с 1996 года. Он занимал руководящие посты в подразделениях компании в Азии, Латинской Америке и других регионах. В своей новой роли он намерен сосредоточиться на глобальном росте, приближении к потребителям и использовании технологий для повышения эффективности.