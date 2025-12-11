Минтранс поддержал введение QR-кодов для посадки на транспорт

Министерство транспорта одобрило инициативу Минцифры о введении QR-кодов из сервиса «Госдоки» для посадки на поезда, самолеты и междугородние автобусы.

Как сообщили «РИА Новости» в Минтрансе, мера должна упростить процедуру паспортного контроля для пассажиров. В министерстве подчеркнули, что проект требует тщательной проработки со всеми профильными ведомствами.

Проект постановления правительства был подготовлен Минцифры и 5 декабря вынесен на общественное обсуждение.

Сервис «Госдоки» с июня работает в тестовом режиме. Он позволяет использовать QR-код для подтверждения личности в магазинах, музеях, кинотеатрах, при получении посылок и проходе в офисы.