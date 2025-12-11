В Шереметьево из-за налета БПЛА задержаны 26 рейсов

Пресс-служба московского аэропорта Шереметьево сообщила, что из-за налета беспилотников на Москву вылет 26 рейсов задержан. 13 самолетов ушли на запасные аэродромы.

«В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание полетов. Время обслуживания пассажиров увеличено»,— указано в сообщении пресс-службы Шереметьево.

Пресс-служба петербургского Пулково сообщила, что аэропорт в качестве запасного принимает самолеты, летевшие в Москву. «В ближайшие часы возможны корректировки расписания»,— добавили там.

За три часа силы ПВО сбили вблизи Москвы 31 беспилотник. Работу также приостановили аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский.