Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 16

Силы ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала ночи вблизи столицы уничтожены 16 БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский приостановили прием и выпуск самолетов. Несколько десятков рейсов задержаны. Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы, Иваново, Тамбова, Ярославля и Калуги.