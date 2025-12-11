Число приостановивших работу аэропортов увеличилось до 11

Росавиация сообщила, что в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Махачкалы введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее работу приостановили московские Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также аэропорты Иваново, Тамбова и Ярославля. С 6:19 мск 10 декабря аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги.

В ночь на 11 декабря угроза атаки БПЛА объявлена в Ставропольском крае, Самарской, Ивановской областях и некоторых других регионах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице сбиты шесть беспилотников.