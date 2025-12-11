Аэропорты Внуково и Домодедово приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в московских аэропортах Внуково и Домодедово введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Аналогичные ограничения более часа продолжают действовать в Шереметьево.

Работа также приостановлена в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля. В аэропорту Калуги ограничения продолжают действовать с 6:19 мск 10 декабря.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в течение часа на подлете к столице были уничтожены четыре беспилотника.