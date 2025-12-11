WSJ: ЕС опасается раскола в блоке из-за кредита для Украины

Европейские чиновники опасаются, что привлечение стран ЕС к добровольному финансированию кредита для Украины может усилить напряженность внутри союза, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, в ЕС может появиться разделение на крупных доноров (Германия, страны Северной Европы, Польша, Прибалтика) и отстающих (Италия, Испания). Они уточнили, что напряженность возникнет, если европейские страны не реализуют альтернативный план — выделение Украине около $105 млрд из $200 млрд замороженных российских активов.

Средства должны покрыть две трети бюджетных и военных потребностей Украины в ближайшие два года. При этом план заблокирован Бельгией, где хранится большая часть этих активов.

Как пишет WSJ, если использовать российские активы не удастся, ЕС рассмотрит два других варианта: новый совместный долг на финансовых рынках или прямые взносы от отдельных стран. Оба варианта считаются более затратными для европейских налогоплательщиков и политически рискованными.

Вопрос блокировки активов включен в повестку саммита лидеров ЕС 18–19 декабря.