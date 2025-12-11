Умер один из создателей ядерного щита России Радий Илькаев

В возрасте 87 лет умер российский физик Радий Илькаев. Он был одним из разработчиков ядерного щита России.

«Не стало Радия Ивановича Илькаева. Почетного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ»,— написал глава РФЯЦ Алексей Сафонов в Telegram-канале

С 1996 по 2007 год Радий Илькаев занимал пост директора Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), затем был научным руководителем РФЯЦ. Под его руководством была разработана концепция сверхмощной лазерной установки «Искра-6», основанной на лазере петаваттного уровня «Луч».

Господин Илькаев был удостоен государственных наград СССР и России. В 2006 году ему присудили Золотую медаль РАН имени А. Д. Сахарова.