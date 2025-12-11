Новый уровень комфорта на проспекте Патриотов

Новый жилой квартал комфорт-класса возводится в одном из самых зеленых районов города. В проекте – всего четыре дома, сейчас стартовали продажи во втором из них. Монолитный дом переменной этажности (от 13 до 17 этажей) с подземным паркингом и ритейл-галереей на первом этаже станет флагманом комплекса «Май».

Жилой проект воплощает концепцию гармоничного соседства городской инфраструктуры и природных ландшафтов. Рядом расположены лесопарковые зоны, река Дон и другие атмосферные локации Юго-Западного района, при этом до центра города — всего за 25 минут на автомобиле.

Несмотря на близость к природе, «Май» находится в развитом районе с полностью сформированной социальной инфраструктурой. В пешей доступности — амбулатория, супермаркеты, институт МВД России. В нескольких минутах езды на автомобиле — четыре детских сада, две школы, в том числе одна из лучших в городе — Лицей «МОК №2», Дворец спорта им. Меркулова, торговые центры «Юго-Западный» и «Армада».

Новая позиция — единственная в проекте с такими характеристиками. Она возводится по технологии монолитного домостроения. В ней собран большой сет интересных планировок, в том числе евро-формата: от компактной однушки для студента или евродвушки для молодой пары до больших семейных трешек.

Квартиры сдаются в черновой отделке, что позволит воплотить любой дизайн по вашему сценарию жизни. А увеличенные окна добавят еще больше света, воздуха и красивых видов.

Еще одно преимущество — подземный паркинг на 109 машино-мест и ритейл на первом этаже. В «тапочковой» доступности все, что делает жизнь значительно комфортнее: бытовые сервисы, кофейни и пункты выдачи.

Передача ключей запланирована на 3 квартал 2028 года.

Только на старте продаж действует скидка 25%. Также покупателям доступны особые условия ипотечного кредитования.

«ВЫБОР» субсидирует «семейную» и базовую ипотечные программы в банках-партнерах и предлагает сниженные ставки.

В ПАО «Сбербанк»:

Семейная ипотека

• ставка от 4,6% — на весь срок кредитования

Базовая ипотека

• ставка ниже на 4,2% от базовой — на весь период кредитования.

В ПАО «Совкомбанк»

Семейная ипотека

• ставка от 3,9% — на весь срок кредитования;

Базовая ипотека

• ставка от 14,99% — на весь срок кредитования.

Не упустите шанс стать одним из первых, кто обретет свой идеальный мир на стыке городского комфорта и природной гармонии в ЖК «Май».

Подробнее:

на сайте «ВЫБОР»

по тел.: 8 (800) 300-76-75

в офисе продаж по адресу: г. Воронеж, ул. Вл. Невского, 19.

Специальные условия не суммируются с другими акциями, действуют до 30 декабря 2025 г.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия и сроки проведения акций.



ЖК «Май»

Поз. 7 расположена по адресу: г. Воронеж, пр-т Патриотов, кадастровый номер: 36:34:0504032:761. Застройщик ООО СЗ «ВЫБОР-ЮГ». ОГРН 1193668017344.

Сбербанк

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТ 4,302 % ДО 25,134 %*.

Ставка от 4,6 % годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком и или при нахождении объекта застройщика на проектном финансировании в Корпоративном Блоке Сбербанка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: компании «ВЫБОР», на срок кредитования от 12 до 360 месяцев и первоначальном взносе от 20,1 % от стоимости кредитуемого жилого помещения.

Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ.

Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребенок не достигший возврата 7 лет на дату заключения кредитного договора, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, которому установлена категория «ребенок-инвалид». Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей.

Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде.

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 13.05.2024 по 31.12.2030 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на http://www.sberbank.ru/. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА БАНКА, ПОДРОБНОСТИ ОБ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТАХ И ОГРАНИЧЕНИЯХ НА WWW.SBERBANK.RU.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТ 11,709% ДО 26,740%.

Ставка от 9,9% годовых на 2 года, а далее базовая ставка доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Акция для застройщиков» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ – партнера Банка: компании «ВЫБОР», на срок кредитования от 12 до 360 месяцев и первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения.

Предложение действительно в период с 05.11.2025 по 30.11.2025 г. вкл.

Ипотечное кредитование осуществляется ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробнее об условиях кредитования в ПАО Сбербанк, необходимых документах, ограничениях уточняйте на сайте www.sberbank.ru. Реклама. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТ 14,809% - 26,740 %.

Ставка ниже на 4,2% от базовой ставки, на весь срок, доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Акция для застройщиков» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ – партнера Банка: компании «ВЫБОР», на срок кредитования от 12 до 360 месяцев и первоначальном взносе от 20,1 % от стоимости кредитуемого жилого помещения.

Предложение действительно в период с 05.11.2025 по 30.11.2025 г. вкл. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробнее об условиях кредитования в ПАО Сбербанк, необходимых документах, ограничениях уточняйте на сайте www.sberbank.ru. Реклама. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

Совкомбанк

ПРИ ВЫДАЧЕ КРЕДИТА НА УКАЗАННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗМЕР ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА ОТ 19,680% ДО 19,693%.

Ставка 3,9% применяется при кредитовании по программе «Субсидия 2018 (Детская ипотека)» и присоединении заемщика с его согласия к акции «Выгодная ипотека с Халвой». Срок акции с 01.01.2024 года по 31.12.2025 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения указаны

Кредит предоставляется на приобретение квартиры или таунхауса в аккредитованных Банком объектах строительства у ООО СЗ «ВЫБОР-ЮГ» (ОГРН 1193668017344), ООО СЗ «ВЫБОР ТРАСТ» (ОГРН 1253600008991), ООО СЗ «ВЫБОР-ЗАПАД» (ОГРН 1193668017575), ООО СЗ «ВЫБОР ГРАНД» (ОГРН 1253600009002).

Информация действительна на 09.12.2025 г. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России №963 от 05 декабря 2014 г.).

Банк принимает решение о заключении кредитного договора на основании всей предоставленной информации в соответствии с требованиями к заемщикам.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА В РАЗДЕЛЕ ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ/ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ НА САЙТЕ БАНКА SOVCOMBANK.RU.

ПРИ ВЫДАЧЕ КРЕДИТА НА УКАЗАННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗМЕР ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА ОТ 17,412% ДО 17,448%.

Ставка 14,99% применяется при кредитовании по программе «Новостройка» при условии заключения договоров страхования и присоединении заемщика с его согласия к акции «Выгодная ипотека с Халвой». Срок акции с 01.01.2024 года по 31.12.2025 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения указаны

Кредит предоставляется на приобретение квартиры (жилого помещения) в аккредитованных Банком объектах строительства у ООО СЗ «ВЫБОР-ЮГ» (ОГРН 1193668017344), ООО СЗ «ВЫБОР ТРАСТ» (ОГРН 1253600008991), ООО СЗ «ВЫБОР-ЗАПАД» (ОГРН 1193668017575), ООО СЗ «ВЫБОР ГРАНД» (ОГРН 1253600009002).

Информация действительна на 07.11.2025 г. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России №963 от 05 декабря 2014 г.)

Банк принимает решение о заключении кредитного договора на основании всей предоставленной информации в соответствии с требованиями к заемщикам.

ООО СЗ «ВЫБОР-ЗАПАД», ИНН 3662275066