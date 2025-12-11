Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новый уровень комфорта на проспекте Патриотов

«ВЫБОР» запустил продажи еще одной позиции ЖК «Май»

Новый жилой квартал комфорт-класса возводится в одном из самых зеленых районов города. В проекте – всего четыре дома, сейчас стартовали продажи во втором из них. Монолитный дом переменной этажности (от 13 до 17 этажей) с подземным паркингом и ритейл-галереей на первом этаже станет флагманом комплекса «Май».

Жилой проект воплощает концепцию гармоничного соседства городской инфраструктуры и природных ландшафтов. Рядом расположены лесопарковые зоны, река Дон и другие атмосферные локации Юго-Западного района, при этом до центра города — всего за 25 минут на автомобиле.

Несмотря на близость к природе, «Май» находится в развитом районе с полностью сформированной социальной инфраструктурой. В пешей доступности — амбулатория, супермаркеты, институт МВД России. В нескольких минутах езды на автомобиле — четыре детских сада, две школы, в том числе одна из лучших в городе — Лицей «МОК №2», Дворец спорта им. Меркулова, торговые центры «Юго-Западный» и «Армада».

Новая позиция — единственная в проекте с такими характеристиками. Она возводится по технологии монолитного домостроения. В ней собран большой сет интересных планировок, в том числе евро-формата: от компактной однушки для студента или евродвушки для молодой пары до больших семейных трешек.

Квартиры сдаются в черновой отделке, что позволит воплотить любой дизайн по вашему сценарию жизни. А увеличенные окна добавят еще больше света, воздуха и красивых видов.

Еще одно преимущество — подземный паркинг на 109 машино-мест и ритейл на первом этаже. В «тапочковой» доступности все, что делает жизнь значительно комфортнее: бытовые сервисы, кофейни и пункты выдачи.

Передача ключей запланирована на 3 квартал 2028 года.

Только на старте продаж действует скидка 25%. Также покупателям доступны особые условия ипотечного кредитования.

«ВЫБОР» субсидирует «семейную» и базовую ипотечные программы в банках-партнерах и предлагает сниженные ставки.

В ПАО «Сбербанк»:

Семейная ипотека
• ставка от 4,6% — на весь срок кредитования

Базовая ипотека
• ставка ниже на 4,2% от базовой — на весь период кредитования.

В ПАО «Совкомбанк»

Семейная ипотека
• ставка от 3,9% — на весь срок кредитования;

Базовая ипотека
• ставка от 14,99% — на весь срок кредитования.

Не упустите шанс стать одним из первых, кто обретет свой идеальный мир на стыке городского комфорта и природной гармонии в ЖК «Май».

Подробнее:

  • на сайте «ВЫБОР»
  • по тел.: 8 (800) 300-76-75
  • в офисе продаж по адресу: г. Воронеж, ул. Вл. Невского, 19.

