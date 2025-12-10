Московский аэропорт Шереметьево приостановил работу

В московском аэропорту Шереметьево введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице сбит БПЛА.

Вечером 10 декабря работу приостанавливал московский аэропорт Внуково. Аналогичные ограничения вводились в аэропортах Пензы и Саратова. Аэропорт Калуги закрыт более 17 часов.

Минобороны России заявляло, что с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО сбили 37 БПЛА над Брянской, Калужской, Воронежской, Курской и Белгородской областями.