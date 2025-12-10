«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает юридическим лицам выгодно избавиться от долгов и списать накопившиеся пени

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте традиционной акции «В Новый год — без долгов!» для юридических лиц*. Принять в ней участие могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, осуществляющие коммерческую деятельность и являющиеся клиентами «Т Плюс».

«ЭнергосбыТ Плюс» спишет пени** участникам акции, которые до 30 декабря 2025 года заплатят за тепло и горячую воду по авансовому счёту за последний месяц года и погасят долги перед «Т Плюс».

При внесении авансового платежа за декабрь участник акции также становится претендентом на приз — сертификаты известной торговой сети. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел в начале 2026 года.

Авансовый счёт на оплату за декабрь уже отражён в личном кабинете на сайте «ЭнергосбыТ Плюс», а также направлен по системе электронного оборота или почтой России. Внести платёж можно через личный кабинет на сайте в разделе «Для бизнеса» или другим удобным способом.

Подробности об акции размещены на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Акции». Также условия можно узнать в офисах продаж и обслуживания клиентов компании.

* Информация носит справочный характер. Не является рекламой. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке.

** Не распространяется на пени, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт.

Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

АО «ЭнергосбыТ Плюс»