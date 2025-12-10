В Воронеже при падении «воздушной цели» повреждены остекление и фасады домов

При падении в левобережной части Воронежа обломков «скоростной воздушной цели» никто не пострадал. Повреждены остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

У одного человека при стрессе обострилось хроническое заболевание — ему была оказана помощь на месте, сообщил губернатор. «В одном малозаселенном доме произошло разрушение лестничной клетки на одном этаже. Из здания временно эвакуировано 80 человек»,— написал он в Telegram-канале. На место прибыли автобусы для проведения организованного пункта временного размещения в образовательном учреждении.

В административном учреждении возникло возгорание — его оперативно ликвидировали. Повреждена линия электропередачи — из-за этого в электроснабжении нескольких улиц наблюдаются перебои, сообщил Александр Гусев.

Обломки также повредили технологические элементы сетей теплоснабжения, в некоторых домах Воронежа может снизиться температура теплоносителя. Специалисты уже проводят работы по восстановлению, добавил губернатор.