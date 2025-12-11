Винтажное дефиле, ретровояж в усадьбу Веневитиновых и концерт у Ольденбургских

Выходные середины декабря будут богаты на новогодние мастер-классы, концерты, спектакли, выставки, модные показы, экскурсии, катания на коньках. Подробнее о наиболее заметных событиях предстоящего уикенда — в традиционном обзоре «Ъ-Черноземье».

Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Костюмы русских правителей покажут воронежцам и гостям города в музее имени Крамского. 12 декабря откроется выставка «Собиратели земель русских». Посетители смогут увидеть оригинальные костюмы из культовых фильмов, эскизы декораций и костюмов, реквизит, фотографии со съемочных площадок, архивные материалы, афиши и рабочие материалы художников-постановщиков, оттиски гравюр XIX века из коллекции музея кино.

На сцене филармонии 12 и 13 декабря выступит Воронежский академический симфонический оркестр. В первом отделении стипендиат Фонда Владимира Спивакова Мария Белокопытова исполнит Концерт для фортепиано с оркестром № 24 Моцарта. Во втором отделении прозвучит Фантастическая симфония Берлиоза. За дирижерским пультом — Игорь Вербицкий.

Ретровояж в усадьбу Веневитиновых можно будет совершить 12 декабря. Гостей прокатят на ретропоезде и проведут автобусную экскурсию. Насыщенную программу обещают и в музее-усадьбе: интерактив с театральными элементами, музыкальная гостиная, чаепитие и игры для детей и взрослых в парке.

Дом архитектора в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Доме архитектора 12 декабря прочитают лекцию о гении эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи. Лекцию посвятят «Идеальному городу», в котором были впервые предложены двухуровневые улицы и опередившие время санитарные системы. Участники обсудят влияние проекта на современное градостроительство и концепцию «умного города». 13 декабря здесь проведут мастер-класс по каллиграфии «Новогодняя открытка». А до 21 декабря можно будет увидеть выставку «Навстречу к Морю».

В импровизационном театре «Покорн Драма» сыграют два ночных спектакля. 12 декабря представят черную комедию «Очень страшный спектакль», а 13 декабря зрители увидят «Детективов» от Егора Янышева и Данила Чекрыгина.

Афиша «Девичковские истории»

Фото: пресс-служба

На Девичке 13 декабря устроят дефиле винтажной моды «Девичковские истории». Показ состоится в отеле Sole mio. В нем представят образы самых разных эпох — от дореволюционных народных костюмов до свадебных платьев. Творческий выходной начнется с дискуссии с местными жителями. Некоторые из них прожили на Девичке свыше века, стали свидетелями исторических событий и носителями старых традиций. Участники обсудят и волнующие городские легенды: где зарыт монастырский клад, где пролегал подземный ход, какие секреты хранят местные погреба. Также в программе мастер-классы «Ватные грибы мухоморы на елку», «Елочные игрушки из лозы», «Новогодняя открытка. Акварель», ток-шоу «Девичковские истории», чаепитие с девичковским пирогом и историческими песнями.

В пространстве «Сфера» 13 декабря проведут маркет и модный Новый год с перформансами от дизайнеров, праздничной вечеринкой и дефиле.

13 декабря в киноклубе на Пятницкого, 52, медленно погрузят зрителей в заснеженное «Сияние» Кубрика. Участники посмотрят фильм по сценам, обсудят фильм и отыщут интерпретации. Встречу ведут кинокритик Даниил Попов и куратор киноклуба Наташа Алексеева.

Дворец Ольденбургских в Рамони Воронежской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Дворцовый комплекс Ольденбургских 13 и 14 декабря приглашают всех желающих на концерт «Мелодии и песни о зиме». В Доме с ризалитами прозвучат песни, романсы, инструментальные композиции из советских и российских кинофильмов. Также в старинном дворце есть секретная кухня, где можно вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приготовить пряничных человечков. 14 декабря на первом этаже дворца проведут таинственную экскурсию «В темноте». Участники смогут в полной темноте заново пережить известные сюжеты дворца и понять, какие подлинные события стали источником для мистических слухов.

13 декабря на Малой сцене Воронежского театра оперы и балета хор и камерная группа оркестра исполнят мессу-танго. Католическая месса аргентинского композитора Мартина Палмери написана в стиле танго нуэво. На большой сцене театра 13 и 14 декабря покажут балет «Анюта». Либретто по рассказу Антона Чехова «Анна на шее». Хореограф и постановщик — народный артист СССР и РФ, лауреат государственных премий Владимир Васильев. Музыка — Валерий Гаврилин.

Музыкально-поэтический вечер «Предчувствую волшебство» устроят 13 декабря в ресторане «Современники». Настроиться на праздничный лад помогут музыка, стихи и атмосфера легкого французского шарма. Посетители услышат старинные романсы, стихи под живую флейту и гитару.

Центр креативных индустрий «Матрёшка»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В центре креативных индустрий «Матрешка» 13 декабря научат создавать карнавальную маску. Участники мастер-класса познакомятся с техникой аппликации, смастерят забавную маску любимого животного. В этот же вечер на сцене в «Матрешке» воронежские джазовые музыканты объединятся на сцене с петербургским исполнителем Аргишти, который использует в своих композициях элементы классической музыки, народные мелодии Армении и Востока.

Санкт-Петербургский POP-UP Театр привезет в Воронеж документальный спектакль про мечту в лучших традициях TED Talk. Спектакль режиссера Семена Александровского «Топливо» с участием Максима Фомина можно будет увидеть в центре культуры и искусства «Прогресс» 14 декабря. Постановка исследует сознание современного человека и основана на глубинном интервью с известным IT-предпринимателем, создателем электронных словарей Lingvo и зачинателем флешмобов в России Давидом Яном.

14 декабря в Воронежском концертном зале состоится традиционный «Рождественский концерт» фортепианного трио Bel Suono. Праздничную атмосферу будут создавать три акустических рояля в сопровождении струнного квартета и неизменного Belsuono-band. Посетители услышат музыку Чайковского, Моцарта, Баха и Вивальди, мелодии советского и зарубежного кино, а также авторские композиции солистов Bel Suono Кирилла Гущина, Антона Мосенкова и Никиты Хабина.

Спектакль «Пушкин в кедах»

Фото: Новый театр в Воронеже

В Новом театре 14 декабря представят свободное сочинение «Пушкин в кедах». Постановку создавали по пьесе Екатерины Тимофеевой — результату драматургической лаборатории проекта «Опять тоска, опять любовь», где команда Нового театра вместе с подростками размышляли на основные темы романа «Евгений Онегин». Сюжет построен на взаимоотношениях современных подростков — прототипов Онегина, Татьяны и Ленского.

На катке в смарт-парке «Дельфин» 12 и 14 декабря проведут бесплатный мастер-класс по фигурному катанию. А уже 15 декабря состоится техническое открытие катка на Адмиралтейской площади. Для воронежцев оборудуют большую ледовую арену и маленький детский каток.

Дарья Вербицкая