Курс доллара. Прогноз на 11–12 декабря

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Фундаментально обстановка для рубля складывается неблагоприятной Рубль отошел от недавних максимумов, несмотря на сохранение шансов на урегулирование украинского конфликта. В то же время геополитика является скорее среднесрочным фактором для рубля, и, пока сохраняется диалог с США, участники рынка будут закладывать премию за вероятность мира. Фундаментально обстановка для рубля складывается неблагоприятной. Значительные дисконты на Urals могут свидетельствовать о невысоких объемах реализации нефтяного экспорта РФ, что может быть заметно на курсах уже в ближайшие недели.

Илья Федоров,

главный экономист Импортеры могут начать уже в декабре оплачивать поставки января Рубль постепенно снижается после длительного укрепления в последние две недели. Продажи валюты со стороны Минфина из-за недобора нефтегазовых доходов привели к резкому укреплению рубля. На ожиданиях завершения отложенных продаж со стороны ЦБ рубль технически ослабнет. Кроме того, в феврале Китай уходит на длинные каникулы, а недобор импорта в четвертом квартале из-за повышения НДС с нового года приводит к смещению спроса на импорт на первый квартал 2026 года. Импортеры могут начать уже в декабре оплачивать поставки января, чтобы пополнить склады в условиях крепкого курса. Ожидаем, что в начале года курс вновь превысит 80 руб./$. А краткосрочный прогноз — 78–80 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках В фокусе — предстоящее решение Федрезерва США по процентным ставкам На стороне рубля продолжают оставаться все еще высокая ключевая ставка, а также валютные интервенции ЦБ, которые стали одним из главных технических драйверов сильного укрепления рубля, но влияние которого существенно ослабнет, по мере того как объем валютных интервенций пойдет на спад в первом квартале 2026 года. Фундаментальным фактором для дальнейшей траектории движения национальной валюты выступает состояние экспортно-импортного баланса. Аккуратного оптимизма рынку добавляют новости геополитики, в частности вновь актуальные переговорные перспективы. Тем временем нефтяные цены оказались под давлением от данных свежего краткосрочного отчета по энергетическим рынкам (STEO) Минэнерго США, где прогнозируется рост потребления жидкого топлива во всем мире. В фокусе — предстоящее решение Федрезерва США по процентным ставкам, где рынок склоняется к тому, что они будут скорректированы в сторону понижения.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Дополнительное давление на рубль оказывает перспектива урегулирования в той или иной форме конфликта на Украине Российский рубль в среду продолжил терять позиции по отношению к корзине основных валют. Этому способствуют сокращение продаж экспортерами по завершению в конце прошлого месяца очередного налогового периода и умеренный рост спроса на валюту со стороны импортеров. Дополнительное давление на рубль оказывает перспектива урегулирования в той или иной форме конфликта на Украине. Снижение геополитических рисков и, как следствие, потенциальное восстановление трансграничных потоков капитала в принципе могут обусловить усиление спроса на валюту и привести к более выраженному ослаблению рубля.