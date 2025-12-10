Торговля стала лидером по росту предложений подработки в Петербурге осенью

Сфера розничной и оптовой торговли стала лидером в Санкт-Петербурге по росту числа вакансий, предлагающих частичную занятость осенью 2025 года. Количество таких предложений увеличилось на 126% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 23,7 тыс. рублей в месяц, следует из данных сервиса «Авито Подработка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На втором месте по динамике оказалась сфера телекоммуникаций и связи — число предложений о подработке выросло на 104% год к году, при среднем предлагаемом вознаграждении 79,8 тыс. рублей в месяц.

Третью позицию занял сегмент доставки, грузоперевозок и логистики. Количество объявлений увеличилось на 102%, а средний уровень вознаграждения при неполной занятости составил 38,3 тыс. рублей в месяц.

Артемий Чулков