Мир, труд, март

Фракция «Единая Россия» внесла в законодательное собрание Нижегородской области законопроект о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции. После его принятия каждая организация, в которой работают больше 100 сотрудников, должна будет выделять 1% рабочих мест под трудоустройство участников СВО, завершивших военную службу. Депутаты озабочены тем, как адаптировать и чем занять мужчин, которые вернутся домой после окончания СВО, привыкнув к повышенным зарплатам по военным контрактам. Квоту предполагается ввести в действие с марта 2026 года, чтобы социально защитить военнослужащих. В том числе и тех, кто до службы был безработным или находился в местах лишения свободы.

Участникам СВО ищут рабочие места на нижегородских предприятиях

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение заксобрания Нижегородской области проект поправок в региональный закон «О квотировании рабочих мест». На заседании комитета по социальным вопросам единоросы пояснили, что изменения в законодательстве нужны для трудоустройства участников СВО, которые завершили прохождение военной службы. Работодателей с численностью работников свыше 100 человек обяжут выделять квоту в 1% среднесписочной численности для трудоустройства участников СВО. Руководитель фракции Алексей Антонов подчеркнул, что для органов власти региона поддержка участников СВО остается приоритетом, а после выполнения воинского долга им нужны гарантии трудоустройства.

Пока аналогичные гарантии трудоустройства действуют для инвалидов и подростков 14–18 лет. В этот перечень единороссы хотят включить и участников СВО, объясняя это еще и необходимостью их успешной социализации в обществе после возвращения.

Претендовать на трудоустройство по квоте могут граждане, завершившие службу по мобилизации или контракту, и бывшие участники добровольческих формирований, создание которых было предусмотрено федеральным законодательством.

Предполагается, что новая норма закона вступит в действие с 1 марта 2026 года, но не ранее чем через 90 дней после официального опубликования. В правительстве Нижегородской области поддержали введение квоты.

Депутат Дмитрий Бедняков поинтересовался, как быть работодателю, если бывший военнослужащий не подходит по квалификации. «Условно, приходит человек в организацию и говорит, что хочет работать слесарем, а компании нужен повар. Она должна отказать ему?»— спросил депутат. Ему ответили, что если у соискателя нет необходимых конкретному работодателю профессиональных навыков, то с участием службы занятости будет заключаться соглашение с «иными организациями или индивидуальными предпринимателями», которые могут взять его на работу. Если таковые в Нижегородской области не найдутся, то работодатель освобождается от установленной квоты, пояснили юристы заксобрания. «То есть квота является условной: если претендент не соответствует, то его на работу принять не могут?»,— уточнил депутат Бедняков.

Зампред областного правительства Андрей Чечерин предположил, что работодатель может отправить такого участника СВО на переподготовку, а государство на это выделит деньги.

Замруководителя нижегородского управления по труду и занятости населения Татьяна Наумова добавила, что у работодателя будет возможность «переквотировать» рабочее место на необходимую ему специальность. Дмитрий Бедняков отметил, что среди нижегородских компаний и предприятий придется провести большую разъяснительную работу по квотированию рабочих мест. Работодателям придется объяснять, что они не обязаны трудоустраивать неподходящих по квалификации лиц.

В итоге комитет по соцвопросам рекомендовал заксобранию принять поправки о квотировании пока в первом чтении. Согласно законопроекту, от квоты освобождаются общественные объединения инвалидов, компании-банкроты, попавшие в конкурсное производство, либо те работодатели, у которых численность работников снизилась и стала менее 100 человек. Некоторые депутаты сообщили, что готовы взять к себе на работу не одного, а нескольких участников СВО. Так, генеральный директор Волгаспецстроя Антон Ананьин на комитете по экономике пообещал им ежемесячные зарплаты по 180 тыс. руб.

По мнению депутата Владимира Пакова, норма о квотировании необходима.

«Ребята после будут возвращаться в села, а зарплаты там не такие высокие, какие у них были на СВО. Они будут приезжать в города, на большие предприятия. Это будет одной из мер социальной защиты»,— отметил он.

Сейчас нижегородские предприятия обязаны сохранять рабочие места за ушедшими на СВО сотрудниками. Однако, по словам Алексея Антонова, много людей уходило воевать, будучи безработными по разным причинам, некоторые нижегородцы вербовались из мест лишения свободы. «Этим законом мы задумываемся над окончанием военных действий, когда большое количество граждан вернется с линии соприкосновения и будет искать себе рабочие места»,— заключил единоросс.

Роман Кряжев