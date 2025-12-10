Арбитраж Петербурга отклонил претензии ФАС к застройщику «Балтийской жемчужины»

Суд отклонил претензии ФАС к застройщику «Балтийская жемчужина» по доплатам дольщиков. Соответствующая инфорамция появилась в электронной картотеке дел. Арбитраж поддержал позицию компании, «дочки» китайской Shanghai Industrial Investment, в споре с антимонопольной службой, которая пыталась привлечь девелопера к ответственности за недобросовестную конкуренцию при продаже квартир в ЖК «Жемчужный каскад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Конфликт возник из-за практики доплат: после кадастровых обмеров в сданном доме фактические площади квартир оказывались больше заявленных, и покупателям предлагали доплатить в среднем 300-500 тыс. рублей за «лишние» метры. Год назад застройщик уже перечислил в бюджет города свыше 52 млн рублей, полученных таким образом, после вмешательства ФАС.

Однако теперь суд указал, что антимонопольное ведомство не провело необходимого анализа состояния конкуренции на рынке. В решении отмечено, что ФАС не доказала получение застройщиком необоснованных преимуществ и факт введения потребителей в заблуждение, поскольку в договорах было четко прописано: площадь является ориентировочной и может быть уточнена после кадастровых работ.

Андрей Маркелов