Три крупнейших контрагента сократили вдвое закупку зерна в Ростовской области

В 2025 году три крупнейших покупателя зерновых в Ростовской области значительно снизили объемы закупок. Египет сократил их на 48%, Саудовская Аравия — на 50%, а Турция — на 60%. Об этом сообщил начальник информационно-технической службы Ростовской таможни Дмитрий Кваско в ходе экспортного совета при губернаторе региона.

«Экспорт масличных семян и плодов также демонстрирует снижение. Объем экспортных поставок по весу — 24% и 14% по стоимости», — добавил специалист.

В январе-ноябре 2025 года внешнеэкономическую деятельность в Ростовской области осуществляли примерно 1,5 тыс. компаний, что на 12% меньше, чем в аналогичный период в 2024 году. По информации господина Кваско, наибольшее снижение числа участников наблюдалось среди малых предприятий.

Начальник информационно-технической службы отметил значительный рост экспорта малых и средних предприятий по валовым объемам. В этом году их доля составила 31% от общей стоимости экспорта области, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель был равен 25%.

Наталья Белоштейн