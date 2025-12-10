Глава СКР поручил доложить о нарушении жилищных прав граждан в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову представить доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении в регионе жилищных прав граждан.. Об этом в среду сообщил Информационный центр СКР.

Ведомство сообщает, что сюжет, в котором сообщается о нарушении жилищных прав жителей Ульяновской области, в том числе при переселении граждан из ветхого жилья, вышел в эфире одного из федеральных телеканалов. В сюжете отмечалось, что управляющая компания игнорирует проблему. По этому факту следственными органами регионального СКР возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Андрей Васильев, Ульяновск