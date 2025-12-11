На модернизацию классов труда и основ безопасности в школах Башкирии направили 200 млн рублей

В 711 школах Башкирии обновляются кабинеты труда и основ безопасности, объем финансирования проекта превысил 200 млн руб. Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр республики Андрей Назаров.

«Школы получают современные станки, инструмент, швейное и кухонное оборудование»,— отметил он.

Башкирия входит в число лидеров по количеству участвующих школ, занимая четвертое место в стране и лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе.

В планах на следующий год — оснащение кабинетов музыки, физики и изобразительного искусства в 879 школах региона.

Олег Вахитов